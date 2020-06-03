Коронавирус в Ярославской области: заболели - 72, выздоровели - 70
В Ярославской области вновь количество заболевших и выздоровевших практически одинаково. За сутки COVID-19 диагностировали у 72 человек, выписались - 70.
Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 3356 ярославцев, выздоровели - 896, скончались - 14. На лечении в больницах находятся 735 пациента: 270 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 465 с типичной клиникой COVID-19.
За минувшие сутки анализ на COVID-19 сдал еще 1131 человек. На обязательной изоляции остаются 144 жителя региона, на карантине - 3199.
Статистика на 3 июня:
Ярославль - 1825;
Рыбинск - 398;
Ярославский МР - 193;
Гаврилов-Ямский МР - 192;
Ростовский МР - 135;
Переславский городской округ - 134;
Тутаевский МР - 108;
Рыбинский МР - 106;
Некрасовский МР - 69;
Борисоглебский МР - 46;
Большесельский МР - 39;
Угличский МР - 34;
Некоузский МР - 25;
Даниловский МР - 19;
Пошехонский МР - 14;
Брейтовский МР - 8;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР – 3;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU