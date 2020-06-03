2020-06-03T11:35:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области: заболели - 72, выздоровели - 70

За сутки анализ на COVID-19 сдал еще 1131 человек
Светлана Крутикова
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За сутки COVID-19 диагностировали у 72 человек, выписались - 70. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтактеЗа сутки COVID-19 диагностировали у 72 человек, выписались - 70. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтакте
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В Ярославской области вновь количество заболевших и выздоровевших практически одинаково. За сутки COVID-19 диагностировали у 72 человек, выписались - 70.

Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 3356 ярославцев, выздоровели - 896, скончались - 14. На лечении в больницах находятся 735 пациента: 270 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 465 с типичной клиникой COVID-19.

За минувшие сутки анализ на COVID-19 сдал еще 1131 человек. На обязательной изоляции остаются 144 жителя региона, на карантине - 3199.

Статистика на 3 июня:

Ярославль - 1825;

Рыбинск - 398;

Ярославский МР - 193;

Гаврилов-Ямский МР - 192;

Ростовский МР - 135;

Переславский городской округ - 134;

Тутаевский МР - 108;

Рыбинский МР - 106;

Некрасовский МР - 69;

Борисоглебский МР - 46;

Большесельский МР - 39;

Угличский МР - 34;

Некоузский МР - 25;

Даниловский МР - 19;

Пошехонский МР - 14;

Брейтовский МР - 8;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР – 3;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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