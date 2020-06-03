В Ярославской области детские площадки проверят на безопасность

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:51:23+03:00

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В течение июня в регионе три тысячи детских игровых площадок проверят на безопасность.

– Органы местного самоуправления уделяют недостаточно внимания содержанию детских городков. В связи с этим прокурорам городов и районов поручили усилить контроль за безопасностью игровых площадок. Это особенно необходимо в период пандемии, так как из-за отмены начала летней оздоровительной кампании в лагерях, многие дети останутся в городе и будет проводить каникулы во дворах, – пояснил начальник региональной инспекции административно-технического надзора Сергей Кайгородов.

В случае выявления нарушений ответственных за содержание детских площадок ждет штраф. Для должностных лиц он составит 10 тысяч рублей, для юридических - 50 тысяч. При повторном правонарушении сумма штрафа может составлять 20 и 100 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU