2020-06-03T10:49:29+03:00
Происшествия

Ярославна попросила знакомого купить продукты и осталась без денег и без еды

Женщина дала приятелю карту, сообщив пин-код
Светлана Крутикова
Поделиться:
Мужчина снял с чужой карты 70 тысяч рублей и потратил их на себяМужчина снял с чужой карты 70 тысяч рублей и потратил их на себяФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

34-летняя жительница Дзержинского района лишилась 70 тысяч рублей.

Женщина попросила знакомого сходить в магазин за продуктами. Ярославна передала приятелю банковскую карту и сообщила пин-код. Мужчина воспользовался ситуацией, снял 70 тысяч рублей и скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники нашли подозреваемого. Мужчина во всем признался и пояснил, что деньги потратил на личные цели, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На велосипедах в масках: в Ярославле прошел мини велопробег
Ярославец выплатил ребенку алименты, когда не смог продать квартиру
В Ярославской области детские площадки проверят на безопасность
Коронавирус в Ярославской области: заболели - 72, выздоровели - 70
Ярославна попросила знакомого купить продукты и осталась без денег и без еды
В Ярославле продлили маршруты автобусов № 6 и 96
В Ярославской области выявили более 200 нарушителей масочного режима
В ярославском СИЗО больше не принимают передачи от родственников
В Ярославле ищут 11-летнего подростка
В Ярославской области жениться и развестись нельзя до июля
В Рыбинске изменилось расписание автобуса от вокзала до "Дружбы"
В Ярославском отделении Сбербанка стартовала выдача кредитов по госпрограмме кредитования под 2%
Ярославские спасатели убрали мусор со дна Которосли
Директор ярославской школы назвала книгу с понятной для пятиклассников биографией Уальда
В Ярославле начали реконструировать площадь Труда
COVID-пациентов начали лечить ярославским препаратом
Ярославца будут судить за кражу крема для зубных протезов
В Ярославской области отремонтируют «туристические» дороги
В Ярославской области три объекта стали памятниками
В Ярославле умер актер Волковского театра Владимир Шибанков
Мэр Ярославля осмотрел двор, где лужи заложили битым кирпичом
Бухгалтера из Ярославской области будут судить за многомиллионные хищения
В Ярославской области число выздоровевших от COVID-19 почти сравнялось с числом заболевших
Специалисты не нашли слива нечистот в озеро Неро в Ростове
В Ярославской области утонул 6-летний ребенок
Дежурная группа в рыбинском детсаду закрывается на карантин