Ярославна попросила знакомого купить продукты и осталась без денег и без еды
34-летняя жительница Дзержинского района лишилась 70 тысяч рублей.
Женщина попросила знакомого сходить в магазин за продуктами. Ярославна передала приятелю банковскую карту и сообщила пин-код. Мужчина воспользовался ситуацией, снял 70 тысяч рублей и скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
- В ходе оперативных мероприятий сотрудники нашли подозреваемого. Мужчина во всем признался и пояснил, что деньги потратил на личные цели, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU