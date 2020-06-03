Ярославна попросила знакомого купить продукты и осталась без денег и без еды

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:49:29+03:00

Мужчина снял с чужой карты 70 тысяч рублей и потратил их на себя Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

34-летняя жительница Дзержинского района лишилась 70 тысяч рублей.

Женщина попросила знакомого сходить в магазин за продуктами. Ярославна передала приятелю банковскую карту и сообщила пин-код. Мужчина воспользовался ситуацией, снял 70 тысяч рублей и скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники нашли подозреваемого. Мужчина во всем признался и пояснил, что деньги потратил на личные цели, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU