В Ярославле продлили маршруты автобусов № 6 и 96
Жители Мостоотряда из-за перекрытия участка Тутаевского шоссе оказались отрезаны от общественного транспорта. Ближайшие остановки «Яблоневый посад» и «Улица Блюхера» находятся достаточно далеко от домов. В связи с эти городские власти решили скорректировать движение автобусов № 6 и 96, теперь они будут заезжать к Мостоотряду.
- Сейчас мы максимально приблизили остановку, а именно до места перекрытия, и продлили маршруты № 6 и 96. В настоящий момент здесь сделали временную остановку. В течение нескольких дней дополнительно установим павильон и дорожный знак, который будет информировать об остановке общественного транспорта, -рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.
Новая схема движения будет действовать до конца июня.
ИСТОЧНИК KP.RU