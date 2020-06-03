В Ярославле продлили маршруты автобусов № 6 и 96

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:16:11+03:00

Теперь автобусы № 6 и 96 будут заезжать к Мостоотряду Фото: Мэрия Ярославля

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Жители Мостоотряда из-за перекрытия участка Тутаевского шоссе оказались отрезаны от общественного транспорта. Ближайшие остановки «Яблоневый посад» и «Улица Блюхера» находятся достаточно далеко от домов. В связи с эти городские власти решили скорректировать движение автобусов № 6 и 96, теперь они будут заезжать к Мостоотряду.

- Сейчас мы максимально приблизили остановку, а именно до места перекрытия, и продлили маршруты № 6 и 96. В настоящий момент здесь сделали временную остановку. В течение нескольких дней дополнительно установим павильон и дорожный знак, который будет информировать об остановке общественного транспорта, -рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Новая схема движения будет действовать до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU