Ярославские спасатели убрали мусор со дна Которосли

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:52:36+03:00

И отметили, что в этом году хлама на дне у пляжей существенно меньше

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Водолазы Центра гражданской защиты проверили дно реки Которосль в районе Центрального пляжа. Это работа проводится ежегодно перед началом пляжного сезона: спасатели обследуют дно на глубине 2-2,5 метра и очищают его от мусора, в том числе принесенного течением.

В этом году «улов» оказался беднее прошлогоднего. Со дна достали покрышку, камень и битые бутылки. В ближайшее время на Центральном пляже выставят буйки – те самые, за которые нельзя заплывать.

До конца этой недели водолазы осмотрят Тверицкий и Дзержинский пляжи.

ИСТОЧНИК KP.RU