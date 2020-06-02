2020-06-02T16:52:36+03:00
Общество

Ярославские спасатели убрали мусор со дна Которосли

И отметили, что в этом году хлама на дне у пляжей существенно меньше
Полина Вачнадзе
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Со дна достали покрышку, камень и битые бутылки. ФОТО: группа МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля ВКонтактеСо дна достали покрышку, камень и битые бутылки. ФОТО: группа МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля ВКонтакте
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Водолазы Центра гражданской защиты проверили дно реки Которосль в районе Центрального пляжа. Это работа проводится ежегодно перед началом пляжного сезона: спасатели обследуют дно на глубине 2-2,5 метра и очищают его от мусора, в том числе принесенного течением.

В этом году «улов» оказался беднее прошлогоднего. Со дна достали покрышку, камень и битые бутылки. В ближайшее время на Центральном пляже выставят буйки – те самые, за которые нельзя заплывать.

До конца этой недели водолазы осмотрят Тверицкий и Дзержинский пляжи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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