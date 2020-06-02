В Ярославле начали реконструировать площадь Труда
В Ярославле начались ремонтные работы на площади Труда. Они идут в рамках проекта «Решаем вместе!» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
На площади Труда собираются заменить асфальт, а пешеходную зону вымостить большеформатной двухцветной плиткой.
- Будет отреставрирована чаша фонтана. А светодиодные торшеры улучшенного дизайна сделают сквер более освещенным, - написал на своей странице в социальной сети мэр Ярославля Владимир Волков.
В 2018 году сквер занял четвертое место по итогам рейтингового голосования.
Благоустройство парка это, конечно, хорошо, но ярославцы в комментариях к посту мэра обратили его внимание, что в первую очередь ремонт нужен дорогам и дворам, которые сейчас «как после бомбежки».
ИСТОЧНИК KP.RU