2020-06-02T15:29:13+03:00
Общество

В Ярославле начали реконструировать площадь Труда

Что там планируют сделать
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В 2018 году сквер занял четвертое место по итогам рейтингового голосования.В 2018 году сквер занял четвертое место по итогам рейтингового голосования.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле начались ремонтные работы на площади Труда. Они идут в рамках проекта «Решаем вместе!» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На площади Труда собираются заменить асфальт, а пешеходную зону вымостить большеформатной двухцветной плиткой.

- Будет отреставрирована чаша фонтана. А светодиодные торшеры улучшенного дизайна сделают сквер более освещенным, - написал на своей странице в социальной сети мэр Ярославля Владимир Волков.

В 2018 году сквер занял четвертое место по итогам рейтингового голосования.

Благоустройство парка это, конечно, хорошо, но ярославцы в комментариях к посту мэра обратили его внимание, что в первую очередь ремонт нужен дорогам и дворам, которые сейчас «как после бомбежки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске изменилось расписание автобуса от вокзала до "Дружбы"
В Ярославском отделении Сбербанка стартовала выдача кредитов по госпрограмме кредитования под 2%
Ярославские спасатели убрали мусор со дна Которосли
Директор ярославской школы назвала книгу с понятной для пятиклассников биографией Уальда
В Ярославле начали реконструировать площадь Труда
COVID-пациентов начали лечить ярославским препаратом
Ярославца будут судить за кражу крема для зубных протезов
В Ярославской области отремонтируют «туристические» дороги
В Ярославской области три объекта стали памятниками
В Ярославле умер актер Волковского театра Владимир Шибанков
Мэр Ярославля осмотрел двор, где лужи заложили битым кирпичом
Бухгалтера из Ярославской области будут судить за многомиллионные хищения
В Ярославской области число выздоровевших от COVID-19 почти сравнялось с числом заболевших
Специалисты не нашли слива нечистот в озеро Неро в Ростове
В Ярославской области утонул 6-летний ребенок
Дежурная группа в рыбинском детсаду закрывается на карантин