COVID-пациентов начали лечить ярославским препаратом
Фармацевтический завод в Ярославле производит препарат для лечения ревматоидного артрита. В этом году начато клиническое исследование, целью которого является изучение эффективности и безопасности терапии пациентов, с тяжелым течение COVID-19.
В рамках этого исследования более 200 больных получают терапию ярославским лекарством. Она направлено в 17 клиник Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Более 30 пациентов уже выписаны домой, но все равно остаются под наблюдением медиков.
- Мы продолжаем оценивать эффективность препарата в терапии у больных тяжелой формой коронавирусной инфекции и готовы в скором времени представить результаты исследований, - заявил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.
ИСТОЧНИК KP.RU