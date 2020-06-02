COVID-пациентов начали лечить ярославским препаратом

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:59:19+03:00

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Фармацевтический завод в Ярославле производит препарат для лечения ревматоидного артрита. В этом году начато клиническое исследование, целью которого является изучение эффективности и безопасности терапии пациентов, с тяжелым течение COVID-19.

В рамках этого исследования более 200 больных получают терапию ярославским лекарством. Она направлено в 17 клиник Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Более 30 пациентов уже выписаны домой, но все равно остаются под наблюдением медиков.

- Мы продолжаем оценивать эффективность препарата в терапии у больных тяжелой формой коронавирусной инфекции и готовы в скором времени представить результаты исследований, - заявил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

ИСТОЧНИК KP.RU