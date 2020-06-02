2020-06-02T14:28:08+03:00
Происшествия

Ярославца будут судить за кражу крема для зубных протезов

Пьяный мужчина на глазах у провизора украл из аптеки семь упаковок крема
Полина Вачнадзе
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Пьяный мужчина на глазах у провизора украл из аптеки семь упаковок кремаПьяный мужчина на глазах у провизора украл из аптеки семь упаковок кремаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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25-летний житель Брагина в середине апреля ворвался в аптеку и, игнорируя слова продавца, схватил со стеллажа семь упаковок крема для фиксации зубных протезов и с ними скрылся. Аптека подсчитала убыток – 1700 рублей.

Похищенный товар зубная фея в мужском обличии собирался сбыть, но не успел – через несколько дней злоумышленника задержали полицейские. Он свою вину признал полностью. Известно, что момент совершения преступления Брагинец был пьян, возможно, этот как-то повлияло на выбор того, что он будет красть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества». Ранее мужчина уде был судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Из мест лишения свободы он освободился только в декабре 2019 года, сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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