В Ярославской области отремонтируют «туристические» дороги

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:02:18+03:00

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В Ярославской области по программе БКД в 2020 и 2021 годах отремонтируют трассы, значимые для развития туризма. Многие из них соединяют города Золотого кольца России.

Ремонт запланирован на дорогах по направлению Ярославль – Тутаев – Рыбинск (левый берег), которые связывают центр лыжного спорта «Демино», а также комплекс «Ярославское взморье». В Переславском и Угличском районах приведут в порядок около 40 километров дорог между музеем «Ботик Петра I», парком «Попов луг», музеем паровозов и двумя конезаводами.

Более 18 километров от Углича через Некоуз до Брейтово приведут в порядок за два года, эта же трасса связывает Углич с Мышкиным. Асфальт заменят на трассе Владимир – Переславль.

В 2020 году дороги, соединяющим города Золотого кольца, стали дорогами федерального значения. По нашей области они идут от границ Тверской области, через Углич в сторону Ярославля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому появится новая федеральная трасса Р132. Она соединит Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Гусь-Хрустальный, Рязань, Михайлов, Тулу, Калугу, Вязьму, Ржев, Тверь и Углич. Дороге Р132 было присвоено название. После подписания актов передачи участков дорог ремонт и содержание этих трасс теперь будут осуществляться за счет федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU