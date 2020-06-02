2020-06-02T14:02:18+03:00
Общество

В Ярославской области отремонтируют «туристические» дороги

Многие из них связывают города Золотого кольца России
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области отремонтируют «туристические» дорогиВ Ярославской области отремонтируют «туристические» дорогиФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области по программе БКД в 2020 и 2021 годах отремонтируют трассы, значимые для развития туризма. Многие из них соединяют города Золотого кольца России.

Ремонт запланирован на дорогах по направлению ЯрославльТутаевРыбинск (левый берег), которые связывают центр лыжного спорта «Демино», а также комплекс «Ярославское взморье». В Переславском и Угличском районах приведут в порядок около 40 километров дорог между музеем «Ботик Петра I», парком «Попов луг», музеем паровозов и двумя конезаводами.

Более 18 километров от Углича через Некоуз до Брейтово приведут в порядок за два года, эта же трасса связывает Углич с Мышкиным. Асфальт заменят на трассе Владимир – Переславль.

В 2020 году дороги, соединяющим города Золотого кольца, стали дорогами федерального значения. По нашей области они идут от границ Тверской области, через Углич в сторону Ярославля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому появится новая федеральная трасса Р132. Она соединит Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Гусь-Хрустальный, Рязань, Михайлов, Тулу, Калугу, Вязьму, Ржев, Тверь и Углич. Дороге Р132 было присвоено название. После подписания актов передачи участков дорог ремонт и содержание этих трасс теперь будут осуществляться за счет федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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