В Ярославле умер актер Волковского театра Владимир Шибанков

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:02:52+03:00

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1 июня не стало актера Владимира Шибанкова. Он ушел на 84-м году жизни.

Кто бы мог подумать, что дорога приведет его на сцену. С 14 лет будущий актер ходил вместе с отцом на корабле матросом, после школы поступил в летное училище, потом окончил техникум связи. А потом увлекся театром, с азами своей будущей профессии познакомился в театральной студии ДК Бакинского судостроительного завода. Дальше была Москва, школа-студия МХАТ, педагоги Олег Ефремов, Василий Топорков, Александр Белкин, Андрей Синявский.

После окончании школы-студии, Владимир Шибанков по приглашению Олега Ефремова играл в «Современнике», его партнерами по сцене были сам Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Лилия Толмачева, Игорь Кваша.

Потом был театр имени Моссовета, театры в Омске и Томске, Новосибирске. А в 1976-м – Ярославль. Владимиру Шибанкову сразу дали главную роль в спектакле «Святая святых» Иона Друцэ и этот спектакль стал событием в театральной жизни города, а роль старого солдата Келина принесла актеру признание зрителей.

Ярославцам Владимир Шибанков запомнился своими ролями в спектаклях «Женитьба», «Вишневый сад», «Трехгрошовая опера», «Зойкина квартира». В последние года самами заметными работами стали роли Никулина в постановке «С любимыми не расставайтесь» и доктора Чебутыкина в «Трех сестрах».

ИСТОЧНИК KP.RU