Бухгалтера из Ярославской области будут судить за многомиллионные хищения

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:01:32+03:00

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Уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупных размерах» возбуждено в отношении 48-летней женщины. На момент совершения преступления она работала главным бухгалтером одной из крупных сельскохозяйственных компаний региона. В какой-то момент ее деятельностью заинтересовались налоговые органы и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

- В ходе предварительно следствия установлено, что обвиняемая умышленно, из корыстных побуждений и используя свое служебное положение обманула налоговые органы. Она предоставила налоговые декларации за 3 и 4 кварталы 2014 года, за 3 и 4 кварталы 2015 года и за весь 2016 год, содержащие заведомо ложные сведения. Тем самым было совершено покушение на хищение из бюджета РФ средств на сумму более чем 5,5 миллионов рублей. Из них 4,4 миллиона главный бухгалтер присвоили себе и распорядилась ими по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ущерб, который сотрудник компании причинила государству, она уже возместила в полном объеме. Уголовное дело, которое насчитывает 19 томов, направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU