Мэр Ярославля осмотрел двор, где лужи заложили битым кирпичом

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:27:59+03:00

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Мэр Ярославля Владимир Волков вместе с главой администрации Дзержинского района Екатериной Мусиновой побывал во дворе дома №1 на улице Пионерской. Адрес этот на днях прославился по полной программе: неизвестный «доброжелатель» сделал здесь самодельный ремонт - вывалил битые кирпичи и строительный мусор, и теперь въехать во двор невозможно.

- У нас в городе есть дворы, где асфальтовое покрытие не соответствует нормам. Но каждый год Ярославль участвует в программе «Решаем вместе!», благодаря которой мы улучшаем качество дворов. У меня большая просьба к жителям не заниматься самоуправством, а все проблемы решать в диалоге с главами территориальных администраций, - сказал глава областного центра. И распорядился в кратчайшие сроки навести порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU