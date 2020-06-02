Мэр Ярославля осмотрел двор, где лужи заложили битым кирпичом
Мэр Ярославля Владимир Волков вместе с главой администрации Дзержинского района Екатериной Мусиновой побывал во дворе дома №1 на улице Пионерской. Адрес этот на днях прославился по полной программе: неизвестный «доброжелатель» сделал здесь самодельный ремонт - вывалил битые кирпичи и строительный мусор, и теперь въехать во двор невозможно.
- У нас в городе есть дворы, где асфальтовое покрытие не соответствует нормам. Но каждый год Ярославль участвует в программе «Решаем вместе!», благодаря которой мы улучшаем качество дворов. У меня большая просьба к жителям не заниматься самоуправством, а все проблемы решать в диалоге с главами территориальных администраций, - сказал глава областного центра. И распорядился в кратчайшие сроки навести порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU