В Ярославской области число выздоровевших от COVID-19 почти сравнялось с числом заболевших

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:25:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области впервые за все время число заболевших и число выздоровевших от коронавируса отличаются незначительно. За сутки выписались 70 жителей региона, заболели – 74.

Всего с начала пандемии в регионе 3284 человека подхватили вирус, излечились от него 826 ярославцев, скончались – 14. На данный момент госпитализировано 744 пациента: 281 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 463 – с типичной клиникой COVID-19.

На обязательной изоляции сейчас находятся 145 ярославцев, на карантине – 3097.

Статистика на 2 июня:

Ярославль - 1773;

Рыбинск – 395;

Ярославский МР – 193;

Гаврилов-Ямский МР – 192;

Ростовский МР - 135;

Переславский городской округ – 119;

Тутаевский МР - 108;

Рыбинский МР - 106;

Некрасовский МР – 69;

Борисоглебский МР – 46;

Большесельский МР – 39;

Угличский МР – 34;

Некоузский МР – 23;

Даниловский МР – 19;

Пошехонский МР - 14;

Брейтовский МР – 8;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР – 3;

Любимский МР -2.

ИСТОЧНИК KP.RU