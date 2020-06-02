В Ярославской области число выздоровевших от COVID-19 почти сравнялось с числом заболевших
В Ярославской области впервые за все время число заболевших и число выздоровевших от коронавируса отличаются незначительно. За сутки выписались 70 жителей региона, заболели – 74.
Всего с начала пандемии в регионе 3284 человека подхватили вирус, излечились от него 826 ярославцев, скончались – 14. На данный момент госпитализировано 744 пациента: 281 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 463 – с типичной клиникой COVID-19.
На обязательной изоляции сейчас находятся 145 ярославцев, на карантине – 3097.
Статистика на 2 июня:
Ярославль - 1773;
Рыбинск – 395;
Ярославский МР – 193;
Гаврилов-Ямский МР – 192;
Ростовский МР - 135;
Переславский городской округ – 119;
Тутаевский МР - 108;
Рыбинский МР - 106;
Некрасовский МР – 69;
Борисоглебский МР – 46;
Большесельский МР – 39;
Угличский МР – 34;
Некоузский МР – 23;
Даниловский МР – 19;
Пошехонский МР - 14;
Брейтовский МР – 8;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР – 3;
Любимский МР -2.
ИСТОЧНИК KP.RU