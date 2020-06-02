В Ярославской области утонул 6-летний ребенок
Трагедия произошла вчера, 1 июня, на территории бывшего СНТ «Юбилейный» в Рыбинске. Со слов бабушек, которые приглядывали за внуком, 6-летний мальчик весь день катался на велосипеде по проселочной дороге у дачи, а потом буквально на несколько минут пропал из поля зрения. Ребенка пошли искать и почти сразу его тело вместе с велосипедом нашли в пруду неподалеку.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователями осмотрено место происшествия, назначена судебная экспертиза. После установления всех обстоятельств, будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU