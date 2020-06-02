Дежурная группа в рыбинском детсаду закрывается на карантин

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:48:40+03:00

На больничный уходят два работника учреждения и родители девяти детей Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Рыбинске на самоизоляцию уходит дежурная группа в детском саду №10. Причина приостановления работы – положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников учреждения.

- Также на больничный уходят два работника учреждения и родители девяти детей, которые посещали эту дежурную группу, - сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

При этом остальные шесть дежурных групп, которые открыты в учреждении, продолжают свою работу при строгом соблюдении санитарно-гигиенических правил – этот вопрос будут тщательно контролировать.

ИСТОЧНИК KP.RU