Дежурная группа в рыбинском детсаду закрывается на карантин
В Рыбинске на самоизоляцию уходит дежурная группа в детском саду №10. Причина приостановления работы – положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников учреждения.
- Также на больничный уходят два работника учреждения и родители девяти детей, которые посещали эту дежурную группу, - сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
При этом остальные шесть дежурных групп, которые открыты в учреждении, продолжают свою работу при строгом соблюдении санитарно-гигиенических правил – этот вопрос будут тщательно контролировать.
ИСТОЧНИК KP.RU