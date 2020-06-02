В Рыбинске изменилось расписание автобуса от вокзала до "Дружбы"
Новое расписание действует со 2 июня
Новое расписание действует со 2 июня. ФОТО: администрация Рыбинска
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В Рыбинске с сегодняшнего дня, то есть со 2 июня, изменилось расписание автобусного маршрута №29, который ходит от Железнодорожного вокзала до остановки "Сады "Дружба".
Расписание рабочего дня
От железнодорожного вокзала: 06:40, 08:05, 17:05, 18:20,
От остановки "Сады "Дружба": 07:10, 08:40, 17:40, 18:50.
Расписание выходного дня
От железнодорожного вокзала: 08605, 09:30, 17:00, 18:15,
От остановки "Сады "Дружба": 08:40, 10:05, 17:35, 18:50.
ИСТОЧНИК KP.RU