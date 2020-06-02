2020-06-02T18:00:56+03:00
Общество

В Рыбинске изменилось расписание автобуса от вокзала до "Дружбы"

Новое расписание действует со 2 июня
Полина Вачнадзе
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Новое расписание действует со 2 июня. ФОТО: администрация РыбинскаНовое расписание действует со 2 июня. ФОТО: администрация Рыбинска
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В Рыбинске с сегодняшнего дня, то есть со 2 июня, изменилось расписание автобусного маршрута №29, который ходит от Железнодорожного вокзала до остановки "Сады "Дружба".

Расписание рабочего дня

От железнодорожного вокзала: 06:40, 08:05, 17:05, 18:20,

От остановки "Сады "Дружба": 07:10, 08:40, 17:40, 18:50.

Расписание выходного дня

От железнодорожного вокзала: 08605, 09:30, 17:00, 18:15,

От остановки "Сады "Дружба": 08:40, 10:05, 17:35, 18:50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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