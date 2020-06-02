Специалисты не нашли слива нечистот в озеро Неро в Ростове
Сообщение о несанкционированном сливе канализационных стоков в озеро Неро в Ростове Великом поступило в ярославский департамент охраны окружающей среды. На место выехали специалисты, однако сброса нечистот не обнаружили.
- В ходе осмотра прорывов канализационных и ливневых сетей обнаружено не было. Отмечу, вода не имела запаха и цвета, характерных для канализационных стоков, - сказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента Александр Прибылов.
А вот наличие несанкционированной свалки подтвердилось. Как сообщили в администрации Ростова, уже началась очистка территории.
ИСТОЧНИК KP.RU