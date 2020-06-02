2020-06-02T10:50:24+03:00
Общество

Специалисты не нашли слива нечистот в озеро Неро в Ростове

Зато обнаружили несанкционированную свалку
Полина Вачнадзе
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. Как сообщили в администрации Ростова, уже началась очистка территории. Как сообщили в администрации Ростова, уже началась очистка территорииФото: Правительство Ярославской области
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Сообщение о несанкционированном сливе канализационных стоков в озеро Неро в Ростове Великом поступило в ярославский департамент охраны окружающей среды. На место выехали специалисты, однако сброса нечистот не обнаружили.

- В ходе осмотра прорывов канализационных и ливневых сетей обнаружено не было. Отмечу, вода не имела запаха и цвета, характерных для канализационных стоков, - сказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента Александр Прибылов.

А вот наличие несанкционированной свалки подтвердилось. Как сообщили в администрации Ростова, уже началась очистка территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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