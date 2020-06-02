В Ярославле затопило почтовое отделение

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:33:15+03:00

В ближайшее время временно будут сделаны заграждения из мешков с песком

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В Ярославле из-за аварийного состояния дороги и отсутствия сливов затопило почтовое отделение №22 на улице 5-я Почтовая. После сильных дождей вода собралась в многочисленных ямах на проезжей части, а потом начала стекать в помещение почты. Кстати, подобное происходит всякий раз при ливне или весной, когда начинает таять снег - жители ближайшего к дороге дома в году не раз сталкиваются с этой проблемой. В 2014 году подвальные помещения были затоплены полностью.

- В настоящее время вода из клиентского зала откачена. Почтовые отправления не пострадали, отделение работает в штатном режиме. - сообщила в официальном комментарии пресс-служба УФПС Ярославской области. - В связи с просадкой асфальта и аварийным состоянием дороги вопрос устранения причин попадания воды в отделение решается во взаимодействии с Департаментом дорожного хозяйства мэрии.

Чтобы хоть как-то побороть"стихию" временно будут сделаны заграждения из мешков с песком.

ИСТОЧНИК KP.RU