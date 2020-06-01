2020-06-01T16:58:12+03:00
Общество

Ярославский депутат предложил ввести новый налог

И написал по этому поводу письмо президенту страны
Полина Вачнадзе
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По мнению депутата, такая обязанность позволит богатым россиянам в полной мере выполнить свой долг перед государством и его населениемПо мнению депутата, такая обязанность позволит богатым россиянам в полной мере выполнить свой долг перед государством и его населениемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский предложил ввести новый налог для очень богатых россиян. Свои предложения он уже оформил и направил Президенту РФ Владимиру Путину.

- Обратился к нашему Президенту с предложением ввести своим указом дополнительный налог на лиц, являющихся гражданами или резидентами РФ и обладающими состоянием более 100 миллиона у.е. на сумму повышения стоимости их активов в период с 1 января 2020 года до 01.08.2020, в размере 50% от объема повышения стоимости всех активов, - написал на своей странице в Фейсбуке депутат.

По мнению Дмитрия Петровского, такая обязанность позволит этим гражданам в полной мере выполнить свой долг перед государством и его населением. При этом инициатор введения нового налога не исключил, что могут возникнуть сложности с оценкой активов. Но в этом вопросе ярославский депутат надеется на «замечательного премьер-министра, имеющего большой опыт фискальной работы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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