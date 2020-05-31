Провел ночь в лесу: пропавшего в Ярославском районе ребенка нашли живым

31 Май 2020 2020-05-31T14:20:13+03:00

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В Ярославской области нашли 9-летнего Сашу Волкова. Он целую ночь провел в лесу. Напомним, мальчик пропал вчера, 30 мая, во время прогулки в районе СНТ «Левцово».

В поисках ребенка принимали участие сотрудники следственного управления, полиции и МЧС, добровольцы отряда «Лиза Алерт» из нескольких регионов, поисковые отряды «ЯрСпас», «Партизан», «Зов», «ЦентрСпас» и просто неравнодушные люди.

- Благодаря совместным действиям Сашу нашли. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенка передали родителям. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поиске мальчика, - сообщили в СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU