Еще 77 ярославцам поставили диагноз коронавирус

31 Май 2020 2020-05-31T11:01:00+03:00

Один пациент в крайне тяжелом состоянии, 27 - в тяжелом. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте

За сутки выписали только пять человек

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Количество заболевших COVID-19 в регионе увеличилось на 77 человек. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 3132 ярославца. За сутки выписали 5 жителей региона. Общее количество выздоровевших - 756.

На лечении находятся 2262 человека. Из них госпитализированы 744: 292 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19. Один пациент в крайне тяжелом состоянии, 27 - в тяжелом. За сутки еще 974 жителя области сдали анализ на коронавирус.

На обязательной изоляции остаются 158 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 3067.

Статистика на 31 мая:

Ярославль - 1672;

Рыбинск - 384;

Гаврилов-Ямский МР - 192;

Ярославский МР - 171;

Ростовский МР - 132;

Переславский городской округ - 115;

Тутаевский МР - 107;

Рыбинский МР - 102;

Некрасовский МР - 66;

Борисоглебский МР - 46;

Большесельский МР - 39;

Угличский МР - 33;

Некоузский МР - 23;

Даниловский МР - 18;

Пошехонский МР - 14;

Брейтовский МР - 8;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 2;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU