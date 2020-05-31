Еще 77 ярославцам поставили диагноз коронавирус
Количество заболевших COVID-19 в регионе увеличилось на 77 человек. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 3132 ярославца. За сутки выписали 5 жителей региона. Общее количество выздоровевших - 756.
На лечении находятся 2262 человека. Из них госпитализированы 744: 292 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19. Один пациент в крайне тяжелом состоянии, 27 - в тяжелом. За сутки еще 974 жителя области сдали анализ на коронавирус.
На обязательной изоляции остаются 158 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 3067.
Статистика на 31 мая:
Ярославль - 1672;
Рыбинск - 384;
Гаврилов-Ямский МР - 192;
Ярославский МР - 171;
Ростовский МР - 132;
Переславский городской округ - 115;
Тутаевский МР - 107;
Рыбинский МР - 102;
Некрасовский МР - 66;
Борисоглебский МР - 46;
Большесельский МР - 39;
Угличский МР - 33;
Некоузский МР - 23;
Даниловский МР - 18;
Пошехонский МР - 14;
Брейтовский МР - 8;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР - 2;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU