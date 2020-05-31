2020-05-31T12:02:43+03:00
Общество

В Ярославском районе ищут 9-летнего ребенка

Мальчик пропал 30 мая во время прогулки
Светлана Крутикова
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9-летний Саша Волков пропал вчера, 30 мая, неподалеку от СНТ «Левцово» в деревне Глебовское Ярославского района. Мальчик ушел гулять и не вернулся.

Рост ребенка 140 сантиметров, он нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Одет Саша был в ярко-желтую куртку, темно-синие штаны. На голове - голубая кепка, на ногах - темно-зеленые резиновые сапоги. Мальчик нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Сашу Волкова или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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