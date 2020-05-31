Суд обязал администрацию Первомайского района отремонтировать дорогу
Речь идет о трассе Завражье - Семенцево
Суд обязал администрацию района отремонтировать дорогу Завражье - СеменцевоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Первомайском районе прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию отремонтировать дорогу Завражье - Семенцево.
- Ранее состояние дороги проверили специалисты. Выяснилось, что она имеет множество дефектов в виде колей и просадок на всем участке, кроме того, отсутствует твердое дорожное покрытие. Ездить по такой дороге небезопасно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Суд иск удовлетворил. Дорогу должны отремонтировать. Прокуратура взяла этот вопрос на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU