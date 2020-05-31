Суд обязал администрацию Первомайского района отремонтировать дорогу

31 Май 2020 2020-05-31T13:00:31+03:00

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В Первомайском районе прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию отремонтировать дорогу Завражье - Семенцево.

- Ранее состояние дороги проверили специалисты. Выяснилось, что она имеет множество дефектов в виде колей и просадок на всем участке, кроме того, отсутствует твердое дорожное покрытие. Ездить по такой дороге небезопасно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд иск удовлетворил. Дорогу должны отремонтировать. Прокуратура взяла этот вопрос на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU