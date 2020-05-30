В Ярославле адвокату за посредничество во взяточничестве дали три года условно

30 Май 2020 2020-05-30T15:29:43+03:00

Московского адвоката признали виновным в в посредничестве во взяточничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

И штраф в размере 500 тысяч рублей

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Суд Ярославля вынес приговор московскому адвокату. 38-летнего мужчину признали виновным в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в сентябре 2019 года столичный юрист был посредником при передаче взятки должностному лицу в размере 100 тысяч рублей. За эти деньги госслужащий должен был вынести незаконное постановление, с помощью которого взяткодатель хотел изменить принятое таможенным органом решение о взыскании с его компании крупной суммы денег.

- Государственный служащий сообщил о поступившем предложении своему руководству и в региональное управление ФСБ России. Сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия и пресекли незаконные действия, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Суд назначил адвокату наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU