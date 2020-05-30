Юным ярославцам предлагают проверить знание правил безопасности
В преддверии Международного дня защиты детей младших школьников приглашают поучаствовать в онлайн-викторине по основам личной безопасности. Задания разместили на официальных страницах Росгвардии в социальных сетях.
Дети смогут проверить свои знания о правилах поведения в различных опасных ситуациях в помещениях, на улице, в общественных местах. Помимо серьезных вопросов из курса ОБЖ, в тест включили шутливые задания, в стиле любимых детьми «вредных» советов Григория Остера
- Викторина поможет школьникам закрепить свои знания правил личной безопасности, а родителям - убедиться в том, что их ребенок знает, как себя вести в проблемной ситуации и куда обратиться в случае необходимости, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU