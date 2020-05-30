Ярославская пенсионерка поплатилась жизнью из-за конфликта со знакомым
Сегодня, 30 мая, ночью в одном из домов на улице Добрынина в Ярославле нашли тело 80-летней женщины с ножевыми ранениями.
Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшей, который проживал поблизости. Мужчина во всем признался и пояснил, что мотивом преступления стал личный конфликт. В момент совершения злодеяния ярославец был пьян.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU