Ярославская пенсионерка поплатилась жизнью из-за конфликта со знакомым

30 Май 2020 2020-05-30T12:33:26+03:00

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Сегодня, 30 мая, ночью в одном из домов на улице Добрынина в Ярославле нашли тело 80-летней женщины с ножевыми ранениями.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшей, который проживал поблизости. Мужчина во всем признался и пояснил, что мотивом преступления стал личный конфликт. В момент совершения злодеяния ярославец был пьян.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU