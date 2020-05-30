В Ярославской области коронавирусом заболели еще 79 человек, выздоровели 53
Еще у 79 ярославцев диагностировали COVID-19. Общее количество заболевших достигло 3055 человек.
Выписались 53 жителя региона, всего выздоровевших с начала пандемии 751. На лечении в больницах находятся 730 пациентов: 288 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 442 с типичной клиникой COVID-19. В крайне тяжелом состоянии один ярославец, в тяжелом - 22.
На обязательной изоляции остается 171 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 3113.
Статистика на 30 мая:
Ярославль - 1615;
Рыбинск - 376;
Гаврилов-Ямский МР - 192;
Ярославский МР - 164;
Ростовский МР - 132;
Переславский городской округ - 115;
Тутаевский МР - 106;
Рыбинский МР - 100;
Некрасовский МР - 65;
Борисоглебский МР - 46;
Большесельский МР - 39;
Угличский МР - 33;
Некоузский МР - 23;
Даниловский МР - 18;
Пошехонский МР - 14;
Брейтовский МР - 7;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР - 2;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU