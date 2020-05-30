2020-05-30T11:06:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области коронавирусом заболели еще 79 человек, выздоровели 53

На лечении в больницах находятся 730 пациентов
Светлана Крутикова
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Общее количество заболевших достигло 3055 человек. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтактеОбщее количество заболевших достигло 3055 человек. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте
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Еще у 79 ярославцев диагностировали COVID-19. Общее количество заболевших достигло 3055 человек.

Выписались 53 жителя региона, всего выздоровевших с начала пандемии 751. На лечении в больницах находятся 730 пациентов: 288 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 442 с типичной клиникой COVID-19. В крайне тяжелом состоянии один ярославец, в тяжелом - 22.

На обязательной изоляции остается 171 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 3113.

Статистика на 30 мая:

Ярославль - 1615;

Рыбинск - 376;

Гаврилов-Ямский МР - 192;

Ярославский МР - 164;

Ростовский МР - 132;

Переславский городской округ - 115;

Тутаевский МР - 106;

Рыбинский МР - 100;

Некрасовский МР - 65;

Борисоглебский МР - 46;

Большесельский МР - 39;

Угличский МР - 33;

Некоузский МР - 23;

Даниловский МР - 18;

Пошехонский МР - 14;

Брейтовский МР - 7;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 2;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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