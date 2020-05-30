2020-05-30T16:20:56+03:00
Общество

В Ярославской области определят зоны затопления

Специалисты провели аэрофотосъемку и картографо-геодезические работы
Светлана Крутикова
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Для определения границ зон затопления провели аэрофотосъемкуДля определения границ зон затопления провели аэрофотосъемкуФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области установят границ зон затопления и подтопления. С этой целью провели аэрофотосъемку и картографо-геодезические работы в Ярославле и Рыбинске, а также в Мышкинском, Даниловском, Любимском и Угличском районах.

- Специалисты выполнили оценку общей гидрологической и гидрогеологической изученности территории, полевые экспедиционные исследования, гидрологические расчеты и гидрогеологическое моделирование, - пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

В результате получили актуальную информацию о территориях, прилегающих к 22 водным объектам. После анализа и структуризации данных определят участки, которые затапливает во время весеннего половодья или летне-осенних дождевых паводков. Полученные данные нанесут на топографическую основу. Это поможет максимально точно отразить зоны затопления и подтопления на картографических материалах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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