В Ярославской области определят зоны затопления
В Ярославской области установят границ зон затопления и подтопления. С этой целью провели аэрофотосъемку и картографо-геодезические работы в Ярославле и Рыбинске, а также в Мышкинском, Даниловском, Любимском и Угличском районах.
- Специалисты выполнили оценку общей гидрологической и гидрогеологической изученности территории, полевые экспедиционные исследования, гидрологические расчеты и гидрогеологическое моделирование, - пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.
В результате получили актуальную информацию о территориях, прилегающих к 22 водным объектам. После анализа и структуризации данных определят участки, которые затапливает во время весеннего половодья или летне-осенних дождевых паводков. Полученные данные нанесут на топографическую основу. Это поможет максимально точно отразить зоны затопления и подтопления на картографических материалах.
ИСТОЧНИК KP.RU