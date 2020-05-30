В Ярославской области иномарка влетела в столб: трое пострадавших

30 Май 2020 2020-05-30T10:09:59+03:00

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Вчера, 29 мая, около 12 часов дня на 202 км федеральной автодороги Москва-Холмогоры в Ростовском районе произошло ДТП.

По предварительной информации, 47-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Порше», не справилась с управлением и врезалась в столб, а затем съехала в кювет. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира. 15-летнего подростка с травмами доставили в больницу. Автоледи и 68-летний пассажир нуждаются в амбулаторном лечении.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU