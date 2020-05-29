Магазины и кафе в Ярославской области не откроются раньше 8 июня

29 Май 2020 2020-05-29T21:48:10+03:00

До 7 июня магазины и кафе не откроют Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Непродовольственные магазины и кафе не откроются до 7 июня. В Ярославской области ограничительные меры решили продлить. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

При этом с 1 июня начнут выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, принимать уведомления об окончании строительства или реконструкции частного или садового дома, а также назначать единовременные выплаты к началу учебного года.

До 15 июня закрыты все развлекательные учреждения, парки, гостиницы, пансионаты, дома отдыха и турбазы. Также до середины июня жителям старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, в регионе продолжает действовать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU