Магазины и кафе в Ярославской области не откроются раньше 8 июня
Непродовольственные магазины и кафе не откроются до 7 июня. В Ярославской области ограничительные меры решили продлить. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
При этом с 1 июня начнут выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, принимать уведомления об окончании строительства или реконструкции частного или садового дома, а также назначать единовременные выплаты к началу учебного года.
До 15 июня закрыты все развлекательные учреждения, парки, гостиницы, пансионаты, дома отдыха и турбазы. Также до середины июня жителям старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
Кроме того, в регионе продолжает действовать масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU