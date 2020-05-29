В Рыбинске на карантин закрыли дежурную группу в детском саду
Родитель одного из воспитанников заболел COVID-19
Одну из дежурных групп детского сада №110 закрыли на карантинФото: Евгения ГУСЕВА
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Одна из дежурных групп детского сада №110 в Рыбинске закрывается на карантин. У одного из родителей тест на коронавирус дал положительный результат.
- Дежурную группу посещали четыре малыша. Их родители и шесть сотрудников детского сада отправляются на самоизоляцию, им оформят больничный лист. Помещения, мебель и игрушки продезинфицируют и обработают антисептиком, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.
Вторая дежурная группа продолжит свою работу. Санитарно-гигиенические меры усилят.
ИСТОЧНИК KP.RU