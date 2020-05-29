В Рыбинске на карантин закрыли дежурную группу в детском саду

29 Май 2020 2020-05-29T19:59:10+03:00

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Одна из дежурных групп детского сада №110 в Рыбинске закрывается на карантин. У одного из родителей тест на коронавирус дал положительный результат.

- Дежурную группу посещали четыре малыша. Их родители и шесть сотрудников детского сада отправляются на самоизоляцию, им оформят больничный лист. Помещения, мебель и игрушки продезинфицируют и обработают антисептиком, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Вторая дежурная группа продолжит свою работу. Санитарно-гигиенические меры усилят.

ИСТОЧНИК KP.RU