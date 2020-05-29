«Ростелеком» построил сеть GPON для тысячи домохозяйств Ростова Великого

29 Май 2020 2020-05-29T17:52:49+03:00

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«Ростелеком» расширил охват сетью GPON на территории города Ростова Ярославской области. В мае возможность подключения высокоскоростного интернета, сервиса Wink, видеонаблюдения, «Умного дома» получили жители улиц Гражданской, Некрасова, Окружной, Первомайской. Для этого связисты проложили более 4 километров оптических линий связи. Теперь пользоваться интернетом по оптике могут жители более чем тысячи квартир и частных домов районного центра.

Роман Русских, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях: «Мы в «Ростелекоме» убеждены, что возможность подключить быстрый интернет должна быть не только в многоэтажном доме, но и в коттедже. Поэтому с 2019 года на территории всей области развернута программа по строительству оптических сетей связи в коттеджных поселках, частном секторе и малоэтажной застройке районных центров и сел. Технология GPON, применяемая для подключения к сети Интернет, гарантирует стабильность и высокую пропускную способность канала и позволит пользоваться самыми современными цифровыми сервисами».

Клиентам, которые подключаются по оптике, компания предлагает тарифный план «Технологии без границ». Тариф включает в себя интернет на скорости до 100 Мбит/с, доступ к сервису Wink, мобильную связь и антивирус на два устройства.

Для сотовой связи звонки внутри сети «Ростелекома» - бесплатные. В тарифный план включены 1 200 минут разговоров и 100 Гб интернет-трафика. Сервис Wink поможет организовать досуг.