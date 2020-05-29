2020-05-29T16:05:45+03:00
Общество

В Ярославле отремонтировали теплотрассу на Красноборской

Это улица будет очень востребована, когда начнут ремонтировать проспект Машиностроителей
Полина Вачнадзе
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В Ярославле отремонтировали теплотрассу на КрасноборскойВ Ярославле отремонтировали теплотрассу на КрасноборскойФото: Мэрия Ярославля
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ТГК-2 завершила капитальный ремонт тепловой магистрали на улице Красноборской в Ярославле. На перекрестке с улицей Серго Орджоникидзе демонтировали наземный участок временной теплотрассы над дорогой.

- Была проведена замена основной магистрали диаметром 426 миллиметров. Также завершили ямочный ремонт большими картами и благоустроили территорию на месте работ, - сказал заместитель директора ДГХ Алексей Соков.

Улица Красноборская будет очень востребована уже очень скоро, как толька начнется замена инженерных коммуникаций на проспекте Машиновстроителей. Его будут ремонтировать по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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