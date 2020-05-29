За обман ярославских дольщиков возбудили 10 уголовных дел
В Ярославской области продолжают решать проблемы обманутых дольщиков. В настоящее время по фактам хищения денег и мошенничества возбудили десять уголовных дел. Еще по семи эпизодам проводятся доследственные проверки. Четыре недобросовестных застройщика уже услышали приговоры.
- Отмечу, что с того момента, как нашему департаменту передали полномочия по выдаче разрешений на строительство жилья, а именно с 1 января 2018 года, в Ярославской области не зафиксировали новых проблемных домов, - сказал и. о. директора регионального департамента строительства Виктор Жучков.
С начала этого года в эксплуатацию ввели два дома на Летной и Чкалова в Ярославле, еще по тринадцати выплатили денежные компенсации. До конца 2020-го планируют решить вопрос еще по четырем объектам.
ИСТОЧНИК KP.RU