За обман ярославских дольщиков возбудили 10 уголовных дел

29 Май 2020 2020-05-29T14:31:29+03:00

До конца этого года планируют решить вопрос еще по четырем объектам Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области продолжают решать проблемы обманутых дольщиков. В настоящее время по фактам хищения денег и мошенничества возбудили десять уголовных дел. Еще по семи эпизодам проводятся доследственные проверки. Четыре недобросовестных застройщика уже услышали приговоры.

- Отмечу, что с того момента, как нашему департаменту передали полномочия по выдаче разрешений на строительство жилья, а именно с 1 января 2018 года, в Ярославской области не зафиксировали новых проблемных домов, - сказал и. о. директора регионального департамента строительства Виктор Жучков.

С начала этого года в эксплуатацию ввели два дома на Летной и Чкалова в Ярославле, еще по тринадцати выплатили денежные компенсации. До конца 2020-го планируют решить вопрос еще по четырем объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU