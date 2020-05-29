2020-05-29T18:52:53+03:00
Общество

Жилье из Ярославской области в топе-10 больших квартир, выставленных на продажу

Квартиру в центре Ярославля хотят продать за 13 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
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Ярославская область в рейтинге на 7-м местеЯрославская область в рейтинге на 7-м местеФото: Полина Вачнадзе
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Рейтинг самых больших в ЦФО квартир, выставленных на продажу, составил сервис ЦИАН. Во всех 18 регионах Центрального Федерального округа есть лоты, площадь которых больше 200 квадратов.

На основе собранных данных специалисты составили рейтинг областей по максимальной площади квартир в продаже. Учитывалось жилье и на первичном, и на вторичном рынке, в расчет не брали коттеджи и таунхаусы. Также исключили Москву и Московскую область. В столице максимум достигает отметки в 2,5 тысячи квадратных метров и продается за 1,2 миллиарда рублей, а в Подмосковье трехэтажная квартира обойдется в 130 миллионов.

Ярославская область в рейтинге находится на седьмом месте. Двухуровневая квартира в 305,2 квадратных метров в центре Ярославля продается за 13,1 миллиона рублей.

Лидером рейтинга стала Кострома. За ту же сумму, что и в Ярославле, здесь можно купить четырехуровневую квартиру в 402 квадрата. Кстати, эта область – единственная за исключением Москвы и Подмосковья, где продается жилье больше 400 квадратных метров. В квартире 9 комнат, 3 санузла, камин, рядом – небольшой земельный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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