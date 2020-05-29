В пандемию ярославцы на треть увеличили интернет-трафик

29 Май 2020 2020-05-29T13:44:56+03:00

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Встреча с журналистами была символичной. Год назад, весной 2019 года, компания начала работать в Ярославской и Ивановской областях. Конечно, это стало знаковым событием и для костромичей, получивших возможность пользоваться связью оператора в поездках в Ярославль.

Сергей Эмдин ответил, что результаты работы в двух новых регионах превзошли ожидания.

- Мы вышли на третье место по доле рынка в Ярославской и Ивановской области, - сказал он и добавил, что в прошлом году компания заключила соглашение о развитии услуг связи с правительствами Ярославской и Ивановской областей на сумму инвестиций в телеком-инфраструктуру около 350 и 250 млн рублей соответственно. Это позволило продолжить развитие сети и обеспечить покрытие современными услугами связи для порядка 97% населения.

Разразившаяся пандемия коронавируса и режим самоизоляции создали повышенный спрос абонентов на интернет почти на 30 процентов по всей России. Да, как и другие сферы экономики, телеком столкнулся с серьезными трудностями. Рост дата-трафика в отдельных районах не отменяет факта закрытия части салонов, сокращения числа посетителей в рознице, сложности работы техперсонала в опасной эпидемиологической обстановке и так далее.

Тем не менее, чтобы поддержать абонентов в тяжелый для всех период, компания быстро запустила целый ряд сервисов.

- Мы сделали бесплатными звонки на номера горячей линии по коронавирусу, обнулили стоимость трафика на сайте стопкоронавирус.ру, обеспечили волонтеров и врачей бесплатной связью, - объяснил Сергей Эмдин. – Например, в Ярославской области, оператор совместно с региональным департаментом образования помог школьникам перейти на онлайн-обучение.

Клиентам, которые сидели дома в первые, самые напряженные дни самоизоляции, подарили 85 петабайт. Оператор открылdigital-пространство «Дом по другим правилам» с бесплатными лекциями, тренировками, концертами, фильмами и другими развлечениями. А в личном кабинете искусственный интеллект Миа начала дарить абонентам подарки в зависимости от их потребностей: уже выдано более 7 млн сертификатов на онлайн-фильмы, бесплатный трафик, доставку еды на дом и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU