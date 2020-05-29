В Ярославле открываются магазины?

29 Май 2020 2020-05-29T13:33:34+03:00

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Мэрия Ярославля на своем официальном сайте опубликовала памятку «Рекомендации по организации работы непродовольственных магазинов». Можно по этой информации сделать вывод, что Ярославль вслед за Москвой 1 июня откроет торговые точки, в которых продаются не только еда и товары первой необходимости?

Как сообщили КП-Ярославль в пресс-службе ведомства, данные рекомендации Роспотребнадзор дает всем регионам, а открывать магазины или повременить с этим, будут решать главы субъектов в зависимости от эпидситуации.

- Когда губернатор Ярославской области подпишет постановление об открытии непродовольственных торговых точек, тогда они и откроются. Мы ждем его решения. Данную памятку Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте, мы репостнули, можно сказать, что это информация на будущее. По такой цепочке должны действовать магазины, когда возобновят свою работу, - пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU