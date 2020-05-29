2020-05-29T16:26:41+03:00
Спорт

Ярославские водные велосипеды «поплывут» в Японию

Запущено серийное производство моделей второго поколения
Полина Вачнадзе
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Ярославские водные велосипеды «поплывут» в ЯпониюЯрославские водные велосипеды «поплывут» в ЯпониюФото: Правительство Ярославской области
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Ярославская компания «Сибайк» запустила производство водных велосипедов второго поколения. Они вдвое легче и компактнее предыдущей модели. Сейчас фирма готовится к заключению дилерского соглашения на продажу велосипедов в Японии.

Ярославскими водными велосипедами давно уже интересуются профессиональные дайверы из разных стран, популярны они и у любителей плавания.

- Сейчас мы не только продвигаемся на внешние рынки, но и готовимся к открытию школы плавания на открытой воде, - сказал генеральный директор компании Алексей Лукьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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