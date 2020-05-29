Ярославские водные велосипеды «поплывут» в Японию

29 Май 2020 2020-05-29T16:26:41+03:00

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Ярославская компания «Сибайк» запустила производство водных велосипедов второго поколения. Они вдвое легче и компактнее предыдущей модели. Сейчас фирма готовится к заключению дилерского соглашения на продажу велосипедов в Японии.

Ярославскими водными велосипедами давно уже интересуются профессиональные дайверы из разных стран, популярны они и у любителей плавания.

- Сейчас мы не только продвигаемся на внешние рынки, но и готовимся к открытию школы плавания на открытой воде, - сказал генеральный директор компании Алексей Лукьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU