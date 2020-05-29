В Ярославской области ребенок упал с шестого этажа и выжил

29 Май 2020 2020-05-29T11:49:33+03:00

За один день сразу два малыша выпали из окон

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Сразу два несчастных случая с детьми произошли вчера, 28 мая, в Ярославской области. Дети, ненадолго оставшись без присмотра взрослых, выпали из окон.

В Ростове с травмами госпитализирован четырехлетний мальчик. Он упал из окна на шестом этаже. По предварительной информации, в это время дома были и его родители и младшая сестра. В какой-то момент взрослые отвлеклись – этого времени малышу хватило, чтобы открыть створки и выпасть. Он жив, но находится в тяжелом состоянии.

В Угличе 5-летний мальчик упал со второго этажа. Родственница, на которую оставили ребенка, решила сбегать в магазин, пока мальчик спит. Убежала, но оставила открытым окно. Пока ее не было, малыш проснулся, забрался на подоконник, оперся на москитную сетку. Она, конечно, напора не выдержала и вывалилась. Вместе с ней и ребенок.

- Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Уважаемые родители! Не оставляйте маленьких детей без присмотра.

Следует помнить, что москитные сетки не являются защитой и часто становятся причиной падения детей, Следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно.

ИСТОЧНИК KP.RU