2020-05-29T14:01:41+03:00
Общество

Столичный суд обязал мэрию Ярославля очищать сточные воды

Городские власти несколько раз пытались оспорить решения ярославского суда
Светлана Крутикова
Поделиться:
Столичный суд встал на сторону природоохранной прокуратурыСтоличный суд встал на сторону природоохранной прокуратурыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Кассационный суд поддержал требования региональной природоохранной прокуратуры и обязал мэрию Ярославля очищать сточные воды в городе.

Ранее установили, что сточные воды из городской ливневой канализации поступают в Суринский коллектор и затем в Волгу без очистки. Прокуратура подала иск об устранении нарушения. Ярославские суды первой и второй инстанции требование удовлетворили. Однако мэрия оспаривала принятые решения. В результате дело дошло до кассационного суда в Москве. Столичное ведомство также встало на сторону прокуратуры.

- Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил кассационную жалобу ответчика и оставил решения судов первой и второй инстанции без изменения, - сообщает пресс-служба Ярославской природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24