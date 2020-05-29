Столичный суд обязал мэрию Ярославля очищать сточные воды

29 Май 2020 2020-05-29T14:01:41+03:00

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Кассационный суд поддержал требования региональной природоохранной прокуратуры и обязал мэрию Ярославля очищать сточные воды в городе.

Ранее установили, что сточные воды из городской ливневой канализации поступают в Суринский коллектор и затем в Волгу без очистки. Прокуратура подала иск об устранении нарушения. Ярославские суды первой и второй инстанции требование удовлетворили. Однако мэрия оспаривала принятые решения. В результате дело дошло до кассационного суда в Москве. Столичное ведомство также встало на сторону прокуратуры.

- Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил кассационную жалобу ответчика и оставил решения судов первой и второй инстанции без изменения, - сообщает пресс-служба Ярославской природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU