2020-05-29T11:35:36+03:00
Общество

В Ярославской области разрешили жениться в июне

На церемонии могут присутствовать жених с невестой и фотограф
Полина Вачнадзе
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На свадьбе все должны быть в медицинских маскахНа свадьбе все должны быть в медицинских маскахФото: Тимур ХАНОВ
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В июне в Ярославской области снова можно жениться. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила начальник отдела ЗАГС Ярославля Наталия Рыбкина.

Правда, присутствовать на церемонии могут лишь жених с невестой и один фотограф. Все должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Только для молодоженов сделано исключение – они могут подойти друг к другу поближе.

- Только так! Без обид. Все мы живем в отличительных от прошлого условиях. Что будет в июле, покажет время, - пишет Наталия Рыбкина.

Заявления на регистрацию брака принимаются дистанционно через портал Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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