В Ярославской области разрешили жениться в июне
В июне в Ярославской области снова можно жениться. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила начальник отдела ЗАГС Ярославля Наталия Рыбкина.
Правда, присутствовать на церемонии могут лишь жених с невестой и один фотограф. Все должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Только для молодоженов сделано исключение – они могут подойти друг к другу поближе.
- Только так! Без обид. Все мы живем в отличительных от прошлого условиях. Что будет в июле, покажет время, - пишет Наталия Рыбкина.
Заявления на регистрацию брака принимаются дистанционно через портал Госуслуг.
ИСТОЧНИК KP.RU