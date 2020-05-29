МЧС предупредило о грозе в Ярославской области

29 Май 2020 2020-05-29T12:26:23+03:00

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По данным Ярославского Управления МЧС, в регионе 29 мая ожидается дождь, местами сильный. В отдельных районах будет гроза, а порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Такая погода совсем не будет радовать ярославцев и в субботу, 30 мая.

Вообще, в ближайшие выходные погреться под теплым солнышком вряд ли получится. В субботу пасмурно, утром и ночью дожди, температура воздуха плюс 17 градусов.

В воскресенье, 31 мая, не лучше: дождливо, пасмурно и плюс 16.

Дожди ожидаются всю следующую неделю. Температура около 11 градусов. В четверг и пятницу немного потеплеет, а 6-го и 7-го июня, в субботу и воскресенье, согласно Яндекс-прогнозу, наконец-то выглянет солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU