2020-05-29T15:36:32+03:00
Общество

Пенсии в Ярославской области в июне: как будут приносить

Из-за праздников график выплаты сместился
Полина Вачнадзе
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Из-за праздников график выплаты пенсий сместилсяИз-за праздников график выплаты пенсий сместилсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославской области из-за июньских праздников изменился график доставки пенсий и других социальных выплат.

В городских отделения почтовой связи с 6-разовой доставкой:

11 июня – за 11 и 12 июня,

13 июня – за 13 и 14 июня.

В отделения с 5-разовой доставкой (выходные воскресенье и понедельник):

10 июня – за 10 и 12 июня,

11 июня – за 11 и 14 июня,

13 июня – за 13 и 15 июня.

В отделениях с 5-разовой доставкой (выходные суббота и воскресенье):

10 июня – за 10 и 12 июня,

11 июня – за 11, 13 и 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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