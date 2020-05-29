Пенсии в Ярославской области в июне: как будут приносить

29 Май 2020 2020-05-29T15:36:32+03:00

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В Ярославской области из-за июньских праздников изменился график доставки пенсий и других социальных выплат.

В городских отделения почтовой связи с 6-разовой доставкой:

11 июня – за 11 и 12 июня,

13 июня – за 13 и 14 июня.

В отделения с 5-разовой доставкой (выходные воскресенье и понедельник):

10 июня – за 10 и 12 июня,

11 июня – за 11 и 14 июня,

13 июня – за 13 и 15 июня.

В отделениях с 5-разовой доставкой (выходные суббота и воскресенье):

10 июня – за 10 и 12 июня,

11 июня – за 11, 13 и 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU