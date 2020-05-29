Пенсии в Ярославской области в июне: как будут приносить
Из-за праздников график выплаты сместился
Из-за праздников график выплаты пенсий сместилсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославской области из-за июньских праздников изменился график доставки пенсий и других социальных выплат.
В городских отделения почтовой связи с 6-разовой доставкой:
11 июня – за 11 и 12 июня,
13 июня – за 13 и 14 июня.
В отделения с 5-разовой доставкой (выходные воскресенье и понедельник):
10 июня – за 10 и 12 июня,
11 июня – за 11 и 14 июня,
13 июня – за 13 и 15 июня.
В отделениях с 5-разовой доставкой (выходные суббота и воскресенье):
10 июня – за 10 и 12 июня,
11 июня – за 11, 13 и 14 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU