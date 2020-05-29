2020-05-29T17:02:24+03:00
Общество

Житель Ярославской области вспомнил о ребенке, когда не смог продать машину

Мужчина задолжал по алиментам 230 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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Мужчина за три дня нашел деньги и полностью погасил долгМужчина за три дня нашел деньги и полностью погасил долгФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Житель Гаврилов-Яма оплатил долг по алиментам, когда не смог продать автомобиль.

По решению суда мужчина был обязан каждый месяц давать деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако нерадивый отец исполнять свои родительские обязанности не стал. В результате накопил долг в размере 230 тысяч рублей.

Но вспомнить о ребенке мужчине все же пришлось. Произошло это после того, как судебные приставы запретили любые регистрационные действия с автомобилем, который принадлежал неплательщику.

- Должник решил продать машину. Чтобы не потерять потенциальных покупателей и не иметь проблем с продажей имущества, мужчина за три дня нашел деньги и полностью погасил долг, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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