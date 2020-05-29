Федерация выделила 500 миллионов рублей на оборудование для ярославских больниц
Больницы, где лечат больных коронавирусом, оснащают новым оборудованием. На это из федерального бюджета выделено около 500 миллионов рублей. Деньги пойдут на закупку техники, средств индивидуальной защиты для врачей, а также работы по монтажу системы медицинского снабжения кислородом.
- Закупленные передвижные рентгеновские и УЗИ-аппараты позволяют проводить обследование пациента в палате. Оборудование доставлено в девять медорганизаций, которые находятся в Ярославле, Ярославском районе, Рыбинске, Ростове, Любиме и Тутаеве, - сказал директор департамента здравоохранения региона Руслан Саитгареев.
В госпиталь ветеранов войн скоро привезут компьютерный томограф с кардиопрограммой, наркозно-дыхательный аппарат, аппараты ИВЛ. Больница уже получила цифровой рентгеновский аппарат, переносные ультразвуковой и рентгеновский аппараты, передвижные аппараты искусственной вентиляции легких, аспираторы, УЗИ-систему.
В больницу им.Семашко, где открыто 110 коек для COVID-больных, закуплены аппарат ИВЛ, установка для обезвреживания медицинских отходов, стерилизатор, кислородный газификатор. На очереди – аппараты ИВЛ, фибробронхоскоп и рентгеновский аппарат.
Для Ярославской ЦРБ также закупается ряд аппаратов: стационарный рентгеновский комплекс и передвижной рентгеновский аппарат, аппарат искусственной вентиляции легких.
ИСТОЧНИК KP.RU