Федерация выделила 500 миллионов рублей на оборудование для ярославских больниц

29 Май 2020 2020-05-29T13:04:14+03:00

Что уже купили и что планируют

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Больницы, где лечат больных коронавирусом, оснащают новым оборудованием. На это из федерального бюджета выделено около 500 миллионов рублей. Деньги пойдут на закупку техники, средств индивидуальной защиты для врачей, а также работы по монтажу системы медицинского снабжения кислородом.

- Закупленные передвижные рентгеновские и УЗИ-аппараты позволяют проводить обследование пациента в палате. Оборудование доставлено в девять медорганизаций, которые находятся в Ярославле, Ярославском районе, Рыбинске, Ростове, Любиме и Тутаеве, - сказал директор департамента здравоохранения региона Руслан Саитгареев.

В госпиталь ветеранов войн скоро привезут компьютерный томограф с кардиопрограммой, наркозно-дыхательный аппарат, аппараты ИВЛ. Больница уже получила цифровой рентгеновский аппарат, переносные ультразвуковой и рентгеновский аппараты, передвижные аппараты искусственной вентиляции легких, аспираторы, УЗИ-систему.

В больницу им.Семашко, где открыто 110 коек для COVID-больных, закуплены аппарат ИВЛ, установка для обезвреживания медицинских отходов, стерилизатор, кислородный газификатор. На очереди – аппараты ИВЛ, фибробронхоскоп и рентгеновский аппарат.

Для Ярославской ЦРБ также закупается ряд аппаратов: стационарный рентгеновский комплекс и передвижной рентгеновский аппарат, аппарат искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU