В Ярославле снесли аварийный дом 1936 года постройки
История с расселением жильцов длилась три года
В Ярославле на 1-ой Приволжской улице снесли дом №4Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:
В Ярославле на 1-ой Приволжской улице снесли дом №4. Деревянное двухэтажное строение на восемь квартир было построено еще в 1936 году и к нашему времени пришло в аварийное состояние.
История с расселением жильцов длилась около трех лет. Но не все получилось сразу, с некоторыми собственниками и квартиросъемщиками вопрос пришлось решать в суде.
Улица 1-я Приволжская примыкает к проспекту Фрунзе, который теперь полностью очищен от аварийных домов. Здесь будет производиться комплексная застройка, уже есть и проект, и инвестор.
ИСТОЧНИК KP.RU