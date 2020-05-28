2020-05-28T16:50:07+03:00
Общество

В Ярославле снесли аварийный дом 1936 года постройки

История с расселением жильцов длилась три года
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Ярославле на 1-ой Приволжской улице снесли дом №4В Ярославле на 1-ой Приволжской улице снесли дом №4Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле на 1-ой Приволжской улице снесли дом №4. Деревянное двухэтажное строение на восемь квартир было построено еще в 1936 году и к нашему времени пришло в аварийное состояние.

История с расселением жильцов длилась около трех лет. Но не все получилось сразу, с некоторыми собственниками и квартиросъемщиками вопрос пришлось решать в суде.

Улица 1-я Приволжская примыкает к проспекту Фрунзе, который теперь полностью очищен от аварийных домов. Здесь будет производиться комплексная застройка, уже есть и проект, и инвестор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24