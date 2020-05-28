В Ярославле снесли аварийный дом 1936 года постройки

28 Май 2020 2020-05-28T16:50:07+03:00

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В Ярославле на 1-ой Приволжской улице снесли дом №4. Деревянное двухэтажное строение на восемь квартир было построено еще в 1936 году и к нашему времени пришло в аварийное состояние.

История с расселением жильцов длилась около трех лет. Но не все получилось сразу, с некоторыми собственниками и квартиросъемщиками вопрос пришлось решать в суде.

Улица 1-я Приволжская примыкает к проспекту Фрунзе, который теперь полностью очищен от аварийных домов. Здесь будет производиться комплексная застройка, уже есть и проект, и инвестор.

ИСТОЧНИК KP.RU