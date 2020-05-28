2020-05-28T16:25:02+03:00
Общество

В Ярославской области в ночном пожаре погиб мужчина

ЧП произошло в Переславле-Залесском
Светлана Крутикова
Поделиться:
Ночью на улице Чернореченской в Переславле-Залесском загорелся дом. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской областиНочью на улице Чернореченской в Переславле-Залесском загорелся дом. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 мая, ночью на улице Чернореченской в Переславле-Залесском загорелся дом. В результате пожара погиб 44-летний мужчина. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

- Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти погибшего. Причины возгорания выясняются, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24