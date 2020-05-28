В Ярославской области в ночном пожаре погиб мужчина
ЧП произошло в Переславле-Залесском
Ночью на улице Чернореченской в Переславле-Залесском загорелся дом. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области
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Сегодня, 28 мая, ночью на улице Чернореченской в Переславле-Залесском загорелся дом. В результате пожара погиб 44-летний мужчина. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.
- Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти погибшего. Причины возгорания выясняются, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU