Рыбинские школьники выберут месяц, когда смогут ездить по старому проездному

28 Май 2020 2020-05-28T16:05:43+03:00

Проездной будет действовать только с определенными отметками. ФОТО: администрация Рыбинска

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске решили вопрос со школьными проездными, купленными на апрель. Купить-то купили, но воспользоваться ими не смогли из-за введения периода самоизоляции и перехода на дистанционное обучение.

Сразу после снятия режима ограничений, действие проездных возобновят. На какой месяц – решат сами школьники или их родители.

- Выпускники смогут использовать документ в летние месяцы – в июне, июле или августе, остальные – либо в один из летних месяцев, либо в сентябре, - пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Рыбинска Олеся Минеева.

В каждом образовательном учреждении назначат ответственного, к которому ученик сможет обратиться для актуализации проездного. Зачеркнув «апрель» он поставит на документе новый месяц. Изменение обязательно должно быть заверено печатью и подписью с указанием должности. Без указанных отметок проездные в общественном транспорте приниматься не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU