2020-05-28T17:30:50+03:00
Общество

Полицейские в маске и с цветами: в Ярославской области прошел творческий конкурс

Победителем стал юный житель Данилова
Светлана Крутикова
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Работу Саши Армеева отправят на заключительный этап конкурса в МосквуРаботу Саши Армеева отправят на заключительный этап конкурса в МосквуФото: УМВД по Ярославской области
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В Ярославской области завершился региональный этап детского творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа».

Юные ярославцы изготовили игрушечных сотрудников правоохранительных органов. Комиссия, в которую вошли полицейские и члены общественного совета при УМВД, оценила работы.

Первое место занял 11-летний Александр Армеев из Данилова, второе – 12-летняя Яна Мещерякова из Переславля-Залесского, третье – 10-летняя Арина Зенина из Ярославля.

Работу Саши Армеева отправят на заключительный этап конкурса в Москву.

- Мальчику о конкурсе рассказал папа, который работает начальником ОМВД Первомайского района. Фигурку Саша сделал из полимерной глины. Первый вариант работы пришлось переделать, она не устроила строгую семейную комиссию. То, что полицейский должен быть в маске, предложила мама. Кстати, маска настоящая, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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