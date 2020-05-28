Полицейские в маске и с цветами: в Ярославской области прошел творческий конкурс

28 Май 2020 2020-05-28T17:30:50+03:00

Работу Саши Армеева отправят на заключительный этап конкурса в Москву Фото: УМВД по Ярославской области

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В Ярославской области завершился региональный этап детского творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа».

Юные ярославцы изготовили игрушечных сотрудников правоохранительных органов. Комиссия, в которую вошли полицейские и члены общественного совета при УМВД, оценила работы.

Первое место занял 11-летний Александр Армеев из Данилова, второе – 12-летняя Яна Мещерякова из Переславля-Залесского, третье – 10-летняя Арина Зенина из Ярославля.

Работу Саши Армеева отправят на заключительный этап конкурса в Москву.

- Мальчику о конкурсе рассказал папа, который работает начальником ОМВД Первомайского района. Фигурку Саша сделал из полимерной глины. Первый вариант работы пришлось переделать, она не устроила строгую семейную комиссию. То, что полицейский должен быть в маске, предложила мама. Кстати, маска настоящая, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU