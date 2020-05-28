В Ярославле пожилой мужчина скончался после 10 дней реанимации

28 Май 2020 2020-05-28T15:32:56+03:00

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67-летнего потерпевшего с закрытой черепно-мозговой травмой головы доставили в соловьевскую больницу 26 марта. 10 дней мужчина пролежал в реанимации, но врачи не смогли его спасти. 4 апреля ярославец умер, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате отека головного мозга из-за полученных повреждений.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сегодня, 28 мая, подозреваемый в преступлении был задержан. По словам 30-летнего мужчины, знакомого потерпевшего, мотивом для ссоры стал личный конфликт.

- Суд в отношении мужчины избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2020 года. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU